Düzce\'de Yasemin Demirbaş, 8 yıllık emekle geri dönüşüm kağıtlarını hasıra dönüştürüyor

Düzce'de El sanatlarıyla ilgilenen Yasemin Demirbaş, geri dönüşüm kağıtlarını çeşitli işlemlerden geçirerek hasır görünümünde, dayanıklı ve kullanılabilir ürünlere dönüştürüyor. Yaklaşık 8 yıl önce bir Rus kanalında gördüğü yöntemden etkilenerek çalışmaya başlayan Demirbaş, öğrendiklerini zaman içerisinde geliştirerek kağıda farklı bir form kazandırdı.

El sanatlarıyla ilgilenen Yasemin Demirbaş, geri dönüşüm kağıtlarını işleyerek hasır görünümünde çeşitli ürünler ortaya çıkarıyor. Kağıtları kesme, rulo haline getirme, boyama, örme ve sertleştirme aşamalarından geçiren Demirbaş, uzun ve sabır gerektiren bir çalışmanın ardından kağıdı kullanılabilir hale getiriyor. Kağıdın sanata dönüşüm sürecini anlatan Demirbaş, yaptığı çalışmanın emek ve sabır istediğini belirterek, "Ben el sanatları ile ilgileniyorum ve kağıdın sanata dönüşümü ile ilgileniyorum. Biraz sabır, biraz emek gerektiren kalıcı bir hale getiriyoruz. Artık kağıtlardan çıkarttığımız kağıtları hasır hale getirip nemden, sıcaktan ve sudan artık deforme olmama ihtimaline karşı sertleştirip bu şekilde sunum yapıyoruz" dedi.

Kağıt önce rulo, ardından hasır haline geliyor

Üretimin birçok farklı aşamadan oluştuğunu ifade eden Demirbaş, kağıdın ilk olarak kesildiğini ve rulo haline getirildiğini söyledi. Demirbaş, "Kağıdın hammaddesini alıp kesip rulo haline getiriyoruz. Rulodan sonra boyama aşamasına geçiyoruz. İstenilen pigmentlere getirdikten sonra çubuklarla örme işlemine başlıyorum. Örme işleminin ardından ürünü ortaya çıkarttıktan sonra 4 katmandan daha geçiriyorum. Tekrardan boyaya giriyor, sonrasında sertleştirme yapıyoruz. Bir kez daha sertleştirme işleminin ardından taşlaştırılmış ham kullanılabilir hale geliyor ve kağıttan çıkıyor" diye konuştu.

"Kağıtların tamamı geri dönüşüm"

Çalışmalarında kullandığı kağıtların tamamının geri dönüşüm malzemelerinden oluştuğunu belirten Demirbaş, bu el sanatını yaklaşık 8 yıl önce bir Rus kanalında gördüğünü söyledi. O dönemde yöntemi öğrenebilmek için uzun süre araştırma yaptığını anlatan Demirbaş, süreci kendi imkanlarıyla çözmeye çalıştığını kaydetti. Demirbaş, "Kağıtların tamamı geri dönüşüm. Bunu 8 yıl önce Rus kanalında öğrendim. Çok uğraştım, çok dikkatimi çekmişti kağıdın bu hale gelmesi. Tabii o zamanlar çeviri programları yoktu. Kendim çevirdim, bayağı bir uğraştım. Neyi nasıl kullanıyorlar bilmiyorum. Onları öğrenerek bu hale kadar getirdim" ifadelerini kullandı.

Yöntemin zaman içerisinde Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladığını dile getiren Demirbaş, "Sonradan yavaş yavaş Türkiye çapında da bu iş yayılmaya başladı. Kimisi kendi bilgilerine dayanarak bu işi yapıyor. Kimisi de hasıra getirebilmeyi başarabiliyor" dedi.