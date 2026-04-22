Tuhafiyeciler pazaryeri kapılarını açıyor

Düzce Belediyesi tarafından Aziziye Mahallesi'nde inşa edilen Tuhafiyeciler Pazaryeri, 23 Nisan Perşembe günü hizmete açılıyor. Yeni pazaryerinde tuhafiyeciler ilk tezgahlarını kurarak satışa başlayacak.

Merkez Pazaryeri'nin devamı niteliğinde öz kaynaklar ile inşa edilen pazaryerinde, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temizlik çalışmaları yapıldı. 3 bin 800 metrekare kapalı alana sahip olan ve 3 bloktan oluşan pazaryerinde, toplam 144 tuhafiyeci tezgahı bulunuyor. Geniş ve ferah yapısıyla dikkat çeken pazaryeri, esnaf ve vatandaşlara yeni ve modern bir alışveriş ortamı sunuyor. Pazartesi ve perşembe günleri alışveriş için hizmet veren pazaryeri, haftanın diğer günlerinde ise fuar alanı olarak kullanılabilecek.

Pazaryerinde, zabıta noktası, tuvaletler ve 50 araç kapasiteli otopark da bulunuyor. - DÜZCE