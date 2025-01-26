Düzce\'de Yeni Yürüyüş Yolları ve Estetik Dokunuşlar

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Düzce Belediyesi ekipleri kentin dört bir yanında güvenli ve estetik yürüyüş yolları oluşturuyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir yanında hafta sonu mesai yapıyor. Kentte daha güvenli ve estetik yürüyüş yolları oluşturulurken bir yandan da modern dokunuşlar ile ilin çehresini değiştiren ekipler bir yandan şehri çiçeklerle süslüyor. - DÜZCE