Düzce\'de Zincirli Kuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi\'nin İnşaatı Tamamlandı

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün girişimleri ile 24 yıllık sorunun çözülmesi sonrası inşaatına bu yıl başlanan 'Zincirli Kuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi'nin kaba inşaatı tamamlandı.

İstanbul Caddesi'nde yükselen 'Zincirli Kuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi'nin inşaatı hızla ilerliyor. Başkan Faruk Özlü'nün, 1999 depreminde yıkılan ve 24 yıl boyunca hukuki ve mülkiyet sorunları çözülemeyen Basmacılar Çarşısı'na el atarak, ısrarlı ve kararlı takibi ile sorunu çözmesi sonrası 2024 Mart ayında temeli atılan binanın kaba inşaatı tamamlandı. Deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilen binada tuğla imalatları da tamamlanma aşamasına gelirken, elektrik ve mekanik tesisatlar döşenmeye başlandı.

Düzce tarihinde önemli bir yer tutan ve adeta şehrin bir simgesi olan 'Zincirli Kuyu'nun adının yaşatılacağı binanın bodrum, zemin ve 1. katında işyerleri, diğer 2 katında ise kütüphane yer alacak. - DÜZCE