Düzce'deki Firmaların Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyumu Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Düzce'deki Firmaların Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyumu Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın başvuru sahibi olduğu, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında gerçekleştirilen kapanış toplantısında, projenin yararlanıcı firmaları olan 10 şirketin önemi vurgulandı. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, projenin diğer firmalar için örnek olmasını ve belgelendirmelerin tamamlanmasını tavsiye etti. Toplantıda, projenin faaliyetleri ve yeşil dönüşüm ile iklim değişikliği konularında yapılan eğitimler özetlendi. Toplantının sonunda firma yetkililerine ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Eğitimi Katılım Belgeleri verildi.

04.06.2024 15:24
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın başvuru sahibi olduğu, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından Teknik Destek Projesince desteklenen "Düzce'deki Firmaların Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyumu Projesi kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Proje kapanış toplantısında konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, projenin yararlanıcı firmaları olan 10 şirketin ilin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer aldığını belirterek, projenin ne kadar önemli bir konu ihtiva ettiğine işaret etti. Projede yer alan tüm firmalara teşekkür eden Erdoğan Bıyık, bu projenin örnek olmasını ve diğer sanayici üyelerin de bu belgelendirmeleri en kısa zamanda tamamlamalarını tavsiye ettiklerini de sözlerine ekledi.

Toplantıda; projenin başından bu yana gerçekleştirilen faaliyetler özetlendi. Projede; Yeşil Mutabakat ve İklim Değişikliği konularında bilincin ve faaliyetlerin artması, sera gazı emisyonlarının hesaplanabilirliğini sağlamak adına envanter analizinin yapılıp, sera gazı azaltım faaliyetlerinin belirlenebilmesi için yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği ile mücadele eğitimi verilerek süreç başlatılmış ve yürütülmüştü. Bu süreçte saha ziyaretleri, hesaplama ve raporlama faaliyetleri süresince firmalardan gelen sorular yanıtlanarak, firmaların sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği konularında bilincin artması sağlanmıştır.

Toplantının son bölümünde Başkan Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat, katılımcı firma yetkililerine ISO 14064-1 Kurumsal Karbon Ayak İzi Eğitiminin Katılım Belgelerini verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'deki Firmaların Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyumu Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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