Düzce Depremi\'nin 25. Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi

Yerel

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen ve yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depreminin yıl dönümünde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

12 Kasım 1999 yılında meydana gelen Düzce Depreminin 25. yılında depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Kaynaşlı meydanında düzenlenen programa Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kaynaşlı Kaymakamı Ali Açıkgöz, Kaynaşlı Belediye Başkanı Eftal Altundal, Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Beyköy Belediye Başkanı Fatih Ocak, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu ve vatandaşlar katıldı.

Vali Selçuk Aslan, 12 Kasım çeyrek asır önce sizler şiddetli bir şekilde sarsıldınız. 7.2 büyüklüğünde Kaynaşlı merkezli deprem meydana geldi. Maalesef bu sarsıntı Kaynaşlı'da 316, Düzce ilimizde 845 canımızı bizden aldı. Üzerinden çeyrek asır geçti. Ateş köz olur ama acı hiçbir zaman küllenmez. Bu nedenle afetlere karşı dirençli şehirler oluşturmamız, özellikle depreme karşı dayanıklı bina inşa edilmesi, oluşabilecek zararları asgari seviyeye indirmenin en önemli unsurudur. Bu doğrultuda, devletimizin almış olduğu tedbirleri uygulamak ve tedbirlere duyarlı olmak hepimizin asli görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle, 12 Kasım 1999 Depremi'nin yıl dönümünde, ilimizin ve tüm vatanımızın benzer felaketleri bir daha yaşamamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyor, depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşmanın ardından okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Anma programına katılan bazı vatandaşlar, gözyaşlarını tutamadı. - DÜZCE