Düzce Emniyet Müdürü Ergüder, ekim ayındaki başarılı personeli ödüllendirdi - Son Dakika
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Düzce Emniyet Müdürü Ergüder, ekim ayındaki başarılı personeli ödüllendirdi

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Düzce Emniyet Müdürü Ergüder, ekim ayındaki başarılı personeli ödüllendirdi
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Düzce Emniyet Müdürlüğünde ekim ayında başarılı çalışmalarıyla öne çıkan personel için ödül programı düzenlendi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, özveriyle görev yapan çalışanlara teşekkür belgesi ve hediye takdim ederek başarılarının devamını diledi.

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, ekim ayında görevlerinde üstün başarı ve gayret gösteren emniyet personeline teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.

Düzce Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve ekim ayında başarılı çalışmalarıyla öne çıkan personel ödüllendirildi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, görevlerini özveri ve gayretle yerine getiren personelle bir araya geldi. Düzenlenen programda başarılı personele teşekkür belgesi ve hediye takdim eden Ergüder, gösterdikleri üstün gayretten dolayı çalışanları tebrik etti.

Personelin başarılı çalışmalarının devamını dileyen Ergüder, emniyet teşkilatında özverili hizmetin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA
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