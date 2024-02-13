Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Hediye Çekilişi Sonuçlandı - Son Dakika
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Hediye Çekilişi Sonuçlandı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü\'nden Hediye Çekilişi Sonuçlandı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sosyal medya üzerinden yapılan hediye çekilişi sonucunda Berat Eskici, Sibel Töngel, Ayşenur Alpaslan, Özlem Bilal ve Şeyma Kuru 2 kişilik sinema bileti kazandı. Kazanan gençler, İl Müdürlüğü'nde düzenlenen törende hediyelerini aldı.

13.02.2024 17:23
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan hediye çekilişi sonuçlandı.

İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezleri ve GSB Düzce Yurtları'nın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan hediye çekilişi sonucunda Berat Eskici, Sibel Töngel, Ayşenur Alpaslan, Özlem Bilal ve Şeyma Kuru 2 kişilik sinema bileti kazandı.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, şanslı gençleri İl Müdürlüğü'nde ağırlayarak hediyelerini takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Hediye Çekilişi Sonuçlandı - Son Dakika
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