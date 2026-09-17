Düzce Gümrük Müdürlüğü\'nde altyapı çalışmaları sürüyor

Düzce Gümrük Müdürlüğü ve tır parkı alanında altyapı ve hafriyat çalışmaları Düzce Belediyesi ekipleri tarafından sürdürülüyor. Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Düzce'de ticaret ve lojistik faaliyetlerine önemli katkı sağlaması beklenen Düzce Gümrük Müdürlüğü projesinde çalışmalar devam ediyor. Gümrük Müdürlüğü ve Tır Parkı olarak planlanan alanda Düzce Belediyesi ekipleri tarafından altyapı ve hafriyat çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (Düzce TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Taştepe ile birlikte sahadaki son durumu değerlendirdi. Devam eden hafriyat çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bıyık, Düzce Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Bıyık, Düzce Gümrük Müdürlüğü'nün kente kazandırılması sürecinde Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün desteklerine dikkat çekerek, altyapının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmalarının da hızla tamamlanacağını ifade etti.

Bıyık, Gümrük Müdürlüğü'nün en kısa sürede faaliyete geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Düzce'nin dış ticaret ve lojistik süreçlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlanması bekleniyor.