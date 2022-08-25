Kurs öğrencilerine ambulanslar tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kurs öğrencilerine ambulanslar tanıtıldı

25.08.2022 10:48
Kurs öğrencilerine ambulanslar tanıtıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Yaz Kuran Kurslarında eğitim gören çocuklara Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ambulansların tanıtımını yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Yaz Kuran Kurslarında eğitim gören çocuklara Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ambulansların tanıtımını yaptı.

Düzce il Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinden bulunan UMKE, Müftülüğe bağlı faaliyet gösteren yaz kuran kurslarında eğitim gören çocuklara ambulansların tanıtımı gerçekleştirdi. Merkez Fatma Ana Hatun Kuran Kursu, Koçyazı Mahallesi Zahidülkevseri Kuran Kursu ve Hamiyet Mahallesi Ertan Nihat Kız Kuran Kursunda eğitim gören 4-12 yaş arası çocuklar büyük ilgili gösterdi. Ambulansa binen çocuklar merak ettikleri tüm soruları sordular.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, amaçlarının çocukların Acil Sağlık Hizmetleri konusunda temel bilgiler ile donatılması, ambulans donanımının görsel olarak tanıtılması, 112 Acil hattının gereksiz aranmasının önlenmesi ve asılsız çağrı yapılmaması, trafikte ambulansın geçiş üstünlüğüne özen gösterilmesi, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı yaşam konusunda daha bilinçli ve etkin olması amacıyla farkındalık eğitimlerinin verildiğini belirtti. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Karadeniz'de balıkçılar gün sayıyor Karadeniz'de balıkçılar gün sayıyor Düzce'de uygulamada uyuşturucu ve silah yakalandı Düzce'de uygulamada uyuşturucu ve silah yakalandı
Kaynak: İHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kuran-ı Kerim, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurs öğrencilerine ambulanslar tanıtıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:30 İmam hatip sözleri sonrası soruşturma başlatılan Gülşen'e Hatice'den destek: Tüm Araplara veriyor cevabını, ben açıklığa değil verdiği mesaja bakarım
10:29 İstanbul'da caddeler göle dönerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sağanak yağışla ilgili açıklama geldi: Koordineli çalışıyoruz
10:23 Ben Affleck ile evlenen Jennifer Lopez'in 3 gelinliği ortaya çıktı
10:11 NATO görevi yapan Türk F-16'ları, gerekli karşılığı vermesinin ardından bir kez daha Yunan savaş uçakları tarafından taciz edildi
09:58 Meteoroloji uzmanları, İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışın saat 15.00'e kadar devam edeceğini duyurdu
09:54 Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisinde arkadaşlarıyla beraber Demet Özdemir'in maskesini takarak poz verdi
09:47 Rusya, Ukrayna'nın Chaplyne kasabasındaki tren istasyonuna füzeyle saldırdı: 15 ölü, 50 yaralı
09:40 Kanarya, Kadıköy'de tur peşinde! İşte Fenerbahçe-Austria Wien maçının muhtemel 11'leri...
09:34 Nihat Doğan'ın İranlı eşinden ilk paylaşım: Sen benim bütünümsün
09:33 Motorine bir zam daha! Bu gece pompaya yansıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 10:55:29. #1.13#
SON DAKİKA: Kurs öğrencilerine ambulanslar tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement