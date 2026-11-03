Düzce İl Özel İdaresi Köprübaşı Grubu'nda imalatların yüzde 40'ını tamamladı - Son Dakika
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Düzce İl Özel İdaresi Köprübaşı Grubu'nda imalatların yüzde 40'ını tamamladı

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Düzce İl Özel İdaresi Köprübaşı Grubu\'nda imalatların yüzde 40\'ını tamamladı
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Düzce İl Özel İdaresi, 2026 yatırım programında Köprübaşı Grubu'nda 5 köyün içme suyu altyapısında imalatların yüzde 40'ını tamamladı. Projeyle yaklaşık 3 kilometre PE isale hattı, 18 su alma yapısı ve 2 maslak yapılacak, 5 köy daha güçlü içme suyuna erişecek.

Düzce İl Özel İdaresi, Merkez İlçe Köprübaşı Grubu'nda yer alan köylerin içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 2026 yılı yatırım programı kapsamında yürütülen projede imalatların yüzde 40'ı tamamlandı.

Düzce İl Özel İdare bütçesiyle gerçekleştirilen Köprübaşı Grubu Su Alma Yapısı ve Kısmi İsale Hattı Yapım İşi, Düzce İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün proje, maliyet ve kontrollük çalışmalarıyla devam ediyor. Proje kapsamında Merkez ilçeye bağlı Köprübaşı, Ömerfendi ve Yayakbaşı köyleri ile Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryanı ve Sarıdere köylerinin içme suyu altyapısı güçlendiriliyor. Çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 3 kilometre PE isale hattı, 18 adet su alma yapısı ve 2 adet maslak imalatı gerçekleştiriliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 5 köyün içme suyu altyapısının daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Düzce İl Özel İdaresi, köylerin sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini desteklemek amacıyla yatırımlarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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