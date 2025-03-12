Düzce İş Kulübü ile 12 Kişi İstihdama Kazandırıldı

Düzce İş Kulübü, istihdama katkı sağlamak amacıyla yaptığı işbirlikleriyle her geçen gün daha fazla kişiyi işe yerleştiriyor. Son olarak, Düzce'de yeni bir şube açacak olan süpermarket ile gerçekleştirilen iş birliği neticesinde 12 kişi işe yerleştirildi.

Düzce İş Kulübü, İŞKUR ile ortak hareket ederek, iş arayan vatandaşlar ile işçi arayan firmaları bir araya getiriyor. İş arayan vatandaşlar, başvuru sürecinden işe yerleşme sürecine kadar Düzce İş Kulübü'nün uzman meslek danışmanları tarafından yönlendiriliyor. Adaylar, eğitim düzeyleri ve kariyer hedeflerine göre destek alıyor.

İstanbul'da birçok şubesi bulunan ve Düzce'ye de şube açacak olan süpermarket, çalıştıracağı 35 kişiden 12'sini Düzce İş Kulübü aracılığıyla işe aldı. İşe alınan vatandaşlar, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde verilen eğitimle market zincirinin çalışma şartları, misyonu ve vizyonu hakkında bilgilendirildiler.

Düzce'ye yeni şubeler açmayı planlayan süpermarketin İnsan Kaynakları Müdürü Samet Yeşildağ, "Düzce'de 4-5 mağaza açmayı hedefliyoruz. Düzce Belediyesi'nin istihdam konusunda bize sağladığı desteğe teşekkür ediyoruz. Özellikle İş Kulübü üzerinden eleman temin etme süreci çok faydalı oldu. Düzce İş Kulübü aracılığıyla 12 kişiyi işe yerleştirdik. İşbirliğimiz devam edecek ve Düzce halkına daha fazla istihdam imkanı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

İşe yerleştirilen vatandaşlar ise, "Düzce İş Kulübü'ne başvurduğumuz andan itibaren meslek danışmanları süreci her aşamada takip ettiler. Kısa süre içinde iş bulmamıza yardımcı oldular. Bundan sonra iş arayan arkadaşlarımıza kesinlikle Düzce İş Kulübü'nü tavsiye edeceğiz" dediler. - DÜZCE