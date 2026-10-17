Düzce Kaynaşlı\'da Tarım Müdürlüğü üreticilere destek ve kokarca mücadelesini anlattı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Eskiköy Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal desteklemelerden başvuru takvimlerine, üretim faaliyetlerinden kahverengi kokarca ile mücadeleye kadar birçok konuda bilgilendirme yaptı.

Kaynaşlı ilçesinde tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin güncel gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi amacıyla çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Eskiköy Mahallesi'nde üreticilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen bilgilendirmede tarımsal desteklemeler, başvuru takvimleri, bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı. Üreticilerin merak ettiği güncel tarımsal konuların da ele alındığı görüşmede, tarımsal üretimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Programda ayrıca tarım alanlarında verim ve kaliteyi tehdit eden kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. Üreticilerin güncel desteklerden yararlanması ve zararlılarla mücadelede bilinçli hareket etmesinin önemine dikkat çekildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, üreticileri bilgilendirmeye ve tarımsal üretime yönelik saha çalışmalarına devam edeceği belirtildi.