Düzce\'nin Aydınpınar ve Samandere şelaleleri ziyaretçi akınına uğradı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Aydınpınar ve Samandere şelaleleri ziyaretçi akınını uğradı.

Düzce, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı. Bayram tatilinde Düzce Belediyesi İştirak Şirketi Beltur A.Ş. çatısı altında hizmet veren Samandere ve Aydınpınar Şelaleleri'ni tercih eden binlerce ziyaretçi, keyifli vakit geçirirken kaliteli hizmetin tadını çıkardı. Ramazan bayramında olduğu gibi 9 günlük Kurban Bayramının da en çok tercih edilen gezi rotalarından biri oldu. Başta Düzceliler olmak üzere şehir dışından gelen vatandaşların en önemli durak noktalarının başında Düzce Belediyesi Sosyal Tesisleri geldi.

Doğanın kalbi konumunda bulunan ve Beltur A.Ş. tarafından fonksiyonel hizmetlerin verildiği Samandere Şelalesi Tabiat Anıtında bulunan tesise 9 günlük tatil süresince 6 bin 510 araç girişi olurken, Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı alanında bulunan tesislere ise 5 bine yakın araç giriş yaptı.

Samandere ve Aydınpınar Tesislerine günü birlik ziyaret gerçekleştiren binlerce kişi kaliteli hizmetlerden yararlandı.

Düzce Belediyesi bünyesindeki, Mutfak Sanatları Merkezi, 23 Nisan Parkı Kahvaltı Evi, Erguvan Sosyal Tesisleri, Akçakoca Bey Konakları da bayram süresince kahvaltı ve yemek hizmetleri ile misafirlerini ağırlamaya devam etti. - DÜZCE