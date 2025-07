Düzce\'nin İçme Suyu Altyapısı Yenileniyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, içme suyu altyapısında yürütülen büyük yatırımları sahada inceledi. Özlü, "Önümüzdeki 50 yıl boyunca Düzce'nin içme suyu sorunu olmayacak" dedi.

Başkan Faruk Özlü, uzun yıllar şehrin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen dev yatırımları yerinde inceledi. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen ve büyük bölümü tamamlanan projelerle, Düzce'nin içme suyu altyapısı önemli ölçüde yenileniyor.

İçme suyu altyapısında büyük dönüşüm

Düzce Merkez İçme Suyu Tesisleri Projesi kapsamında, mevcut içme suyu kaynağı Uğur Suyu'na ilave olarak Bıçkı Deresi üzerinde yeni regülatör yapıları inşa edildi. İçme suyu ana hatları tamamen yenilenirken, terfi istasyonu ve su depolama tesislerinin yapımı da tamamlandı. Projenin en önemli ayağını oluşturan, günlük 130 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisinin inşaatı ise hızla devam ediyor.

Faruk Özlü, beraberindeki heyetle birlikte projelerin yürütüldüğü sahada incelemelerde bulundu. İnceleme gezisine Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu, Su ve Kanalizasyon Müdürü Taner Yürük, Fen İşleri Müdürü Fatih Yalçın ve Beyköy Belediye Başkanı Fatih Ocak da katıldı. Başkan Özlü, tesislerde yüklenici firma yetkililerinden bilgi alırken, yapılan sunumda projenin detayları paylaşıldı.

"Düzce'nin 2045'e kadar su sorunu kalmayacak"

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, "Uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız Düzce içme suyu tesislerindeyiz. Tesisin yapımı için yaklaşık 540 günlük bir süre öngörülüyor. Ancak yüklenici firmamızla yaptığımız görüşmeler doğrultusunda bu sürenin daha kısa tutulmasını hedefliyoruz" dedi.

Tesisin Uğur Suyu ve Bıçkı Deresi'nden gelen suyu arıtarak Düzce halkına ulaştıracağını belirten Özlü, "Bu proje tamamlandığında önümüzdeki 50 yıl boyunca Düzce'nin içme suyu sorununa kalıcı bir çözüm sağlayacak. Projesi tamamlandı, ihalesi yapıldı, yer teslimi gerçekleşti ve çalışmalar tüm hızıyla sürüyor" ifadelerini kullandı.

Kuraklık uyarısı: suyu tasarruflu kullanalım

İklim değişikliğinin etkilerine dikkat çeken Başkan Özlü, vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu. "Uğur Suyu ve Bıçkı Deresi Düzce'nin ana içme suyu kaynaklarıdır. Ancak son dönemde kuraklık nedeniyle bu kaynaklarda azalma yaşanıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızdan musluklardan akan suyu dikkatli kullanmalarını rica ediyoruz. Özellikle bahçe sulamalarında arıtılmış içme suyunun kullanılmamasını önemle istirham ediyorum" dedi.

"Her projemiz geleceği düşünerek planlanıyor"

Başkan Özlü, açıklamasının sonunda Düzce'nin geleceğine yapılan her yatırımın kalıcı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Bizim yaptığımız her iş kalıcıdır. Her projemiz Düzce'nin gelecek 50 yılını düşünerek planlanmaktadır. Düzceli kardeşlerimize bu büyük yatırımın hayırlı olmasını diliyorum."

Yeni içme suyu arıtma tesisinin tamamlanmasıyla birlikte Düzce, sürdürülebilir ve sağlıklı bir içme suyu altyapısına kavuşacak. Bu kapsamda sıradaki adım ise şehir içi içme suyu şebekesinin tamamen yenilenmesi olacak. Böylece Düzce'nin içme suyu altyapısı baştan sona modern ve güvenli hale gelecek. - DÜZCE