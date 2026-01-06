Düzce\'nin park ve bahçeleri onlara emanet

Düzce Belediyesi 2025 yılının genelinde park ve yeşil alanlarda yaptığı çalışmalarla hem şehre estetik kazandırdı hem de vatandaşların kent mobilyalarını güven içinde kullanmalarını sağladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ocak-Aralık 2025 aylarını kapsayan bir yıllık faaliyet ve çalışmalarını kamuoyu ile paylaştı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu süreçte toplam 651 adet ağaç dikim çalışması yaparken, 20 Bin 720 adet çalı dikimini de gerçekleştirdi. Ekipler, ayrıca, vatandaşlardan gelen talepler üzerinden hareketle şehir merkezi ve genelinde kuru ve tehlike arz eden ağaçların kesim ve kaldırma işlemini de gerçekleştirdi.

Öte yandan Düzce şehir merkezi ve genelinde toplam 16 Bin 166 adet ağaç ve form budama, 43 Bin 665 metrekare çalı budaması ve 47 bin 45 adet gül budaması gerçekleştirirken, 865 metrekarelik alanda çimlendirmeyi de tamamladı.

Yabani otlarla mücadele

Park ve yeşil alan bakım çalışmaları doğrultusunda 113 Bin 125 metrekare yabani ot temizliği, 5 Bin 592adet ağaç dip çapa, 98 Bin 750 adet gül dip çapa, 490 ağaçta herekleme ve 2 Bin 944 ağaç sürgün temizliği çalışması da ekipler tarafından yapıldı. Müdürlüğe bağlı ekipler park alanları, refüjler, kavşaklar, sokak araları, cami bahçeleri ve mezarlıklar da çim biçim çalışmaları doğrultusunda toplam 10 milyon 790 bin metrekarelik alanın düzenli ve mevsimsel olmak üzere rutin bir şekilde biçilmesini sağladı.

Park ve oyun alanlarının sağlıklı hizmet vermesi sağlandı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü çocukların en çok vakit geçirdiği alanlardan olan parklardaki oyun gruplarının da bakım ve onarımı ile yenilemesini de eş zamanlı aynı dönem içerisinde gerçekleştirdi. Ekipler, Ocak-Aralık 2025 arasında 920 metre beton bordür döşeme, bin 129 metrekare taş döşeme, 13 bin 626 metrekare toprak tesviye, bin 555 metreküp toprak dolgusu, 160 metreküp kum serimi, 426 metreküp beton dökümü, bin 175 metrekare kauçuk döşeme ve 592 metrekare kauçuk tamiratını yaptı. Yetişkinlerin spor yapması için belirli mahallelerde 7 adet fitness aleti montajı, 31 adette fitness aleti ekipmanın tamiratını tamamlayan müdürlük, yine aynı dönem içerisinde ihtiyaç duyulan mahallelere yönelik 11 takım oyun grubu montajı, 16 adet oyun grubu ekipman montajı yapmasının yanında 110 adet oyun grubunun da tamiratını tamamladı.

Bank ve çöp kovaları unutulmadı

Düzce şehir merkezi ve genelinde 190 adet bank montajı ve 191 adet bank tamiratı ile 251 adet çöp kovası montajı ve 49 adet çöp kovası tamiratının yapılmasına ön ayak olan ekipler, parklardaki sert zeminleri de kazıyarak parkların daha estetik bir görünüşe kavuşmasına katkı verdi. Darıcı Mahallesinde bin 531 metrekarelik alan üzerinde yeni park yaparak vatandaşların hizmetine sunan müdürlük, Kiretmitocağı, Akınlar, Çamköy, Kültür, Cumhuriyet, Karaca, Konuralp Şehit Bayram Gökmen Mahalleleri ile Memur-Sen bölgesinde bulunan park alanlarının revize edilerek kullanımına devam etmesini sağladı. - DÜZCE