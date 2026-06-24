Düzce'ye 25 kilometrelik borular Mısır'dan geliyor - Son Dakika
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Düzce'ye 25 kilometrelik borular Mısır'dan geliyor

Düzce\'ye 25 kilometrelik borular Mısır\'dan geliyor
24.06.2026 15:48  Güncelleme: 15:51
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Düzce Belediyesi'nin içme suyu şebekesi yenileme projesi kapsamında Mısır'da üretilen duktil borular, teknik ekip tarafından test edilerek kabul edildi. Boruların 10 gün içinde Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

Düzce Belediyesi tarafından yürütülen İçme Suyu Şebekesi Yenileme Projesi kapsamında devam eden şehir şebekesi yenileme çalışmalarında kullanılacak Duktil boruların Mısır'daki üretim süreci tamamlandı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekip Mısır'a giderek boruların kontrolünü yaparak kabullerini gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi tarafından yürütülen ve Düzce tarihinin en kapsamlı alt yapı yatırımı olan İçme Suyu Şebeke Yenileme Projesi kapsamında şehir şebekesi yenileme çalışmaları devam ederken şehrin ana şebeke hattında kullanılacak boruların üretimi de tamamlandı. Mısır'dan ithal edilecek Duktil boruların fabrikada imalatının tamamlanmasının ardından Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı teknik ekip Mısır'a giderek üretilen boruları uluslararası standartlara akredite, belgeli laboratuvarlarda test etti. Yaklaşık 10 gün içinde gemilere yüklenip Türkiye'ye getirilmesi planlanan borular, projenin 25 kilometrelik ana su hattı kısmında kullanılacak.

600, 700, 800 ve 1200 mm çaplarındaki ana hat borularının Mısır'daki incelemelerini tamamlayan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, test aşamasından başarı ile geçen boruların en kısa sürede Düzce'ye ulaşmasının ardından şehir şebekesi projesinin 25 kilometrelik kısmının Mısır'dan gelen borular ile imal edileceğini ifade etti ve sevkiyatın da yakından takip edileceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'ye 25 kilometrelik borular Mısır'dan geliyor - Son Dakika

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