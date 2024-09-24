Düzce Öğretmenleri Arama Kurtarma Tatbikatında

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Düzce'de öğretmenler tarafından oluşturulan Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Ekibi, Bolu'da tatbikata katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan arama kurtarma ekiplerinin kurulum çalışması Düzce'de hızla devam ediyor. Bu çerçevede, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı öğretmenler tarafından kurulan arama kurtarma ekibi son olarak Bolu Aladağ'da düzenlenen ve 7 ilin katıldığı doğada arama kurtarma tatbikatına katıldı. Kayıp arama tatbikatında önemli bilgilendirmeler alan öğretmenler, Düzce'de adından sıklıkla söz ettirmeyi hedefliyor. - DÜZCE