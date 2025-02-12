Düzce Organize Sanayi Korumalı İş Merkezi için Teknik İnceleme Yapıldı

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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) koordinatörlüğünde hazırlık çalışmaları devam eden Düzce Organize Sanayi Korumalı İş Merkezi'nin faaliyete alınması amacıyla Düzce Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından yapılan teknik çizimler ve benzer kuruluşlardaki uygulamaların yerinde tespiti edildi.

DTSO Meclis Başkanı Tanju Acar, Genel Sekreter Yardımcısı Engin Çavuş ve Düzce Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Çerkezköy'deki örnek proje olan Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri ve Yaşam Alanı'nı (ZEKA) ziyaret etti.

Ziyarette, kurum yetkililerinden teknik bilgiler alınırken, bina yapısı, işletme alanları, eğitmen alanları ve binanın fiziki bütünlüğü, güvenlik önlemleri ve diğer birçok konuda teknik incelemeler yapıldı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde hazırlık çalışmaları devam eden Düzce Organize Sanayi Korumalı İş Merkezi'nin Düzce OSB'de tahsis edilen alandaki çalışmalarına ışık tutacak olan teknik inceleme ziyareti kurum sorumluları ve ilgililer ile yapılan istişarelerle sona erdi.

Ziyaret programında ayrıca, Meclis Başkanı Tanju Acar, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler'i ziyaret ederek, DOSKİM Projesi teknik inceleme ziyaretine katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür etti. - DÜZCE