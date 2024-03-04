Düzce Sağlık Müdürü: Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizi bağımlılıklardan korumak için mücadele edeceğiz

Yerel

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Yeşilay Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında "Sorumluluğumuz büyük, omuzlarımızdaki yük ağır. Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizi tertemiz, sağlıklı bir geleceğe hazırlamak, her türlü bağımlılıklardan korumak için her yerde zararlı alışkanlıklarla mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

1-7 Mart Yeşilay haftası tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'da Yeşilay Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı. Yılmaz, Dünyada ve Türkiye'de ciddi bir toplumsal sorun haline gelen madde bağımlılığının, günümüzde sadece yetişkinler için değil, çocuk ve gençler açısından da tehdit unsuru oluşturduğunu belirterek, "Yaşanan hızlı sosyal ve ekonomik değişmelere paralel olarak, sağlık sorunlarının boyutları da önemli ölçüde değişmektedir. Bağımlılık yapıcı madde kullanmaya başlamada, ergenlik dönemi özellikle riskli bir dönemdir. Bu dönemin getirdiği stresli ve fırtınalı kimlik kazanma süreci de, gençlerimizi, birçok zararlı alışkanlığın kazanılmasına açık hale getirmektedir" dedi.

Dr. Yasin Yılmaz, kimlerin bağımlı olduğunu belirlemek için çeşitli ölçütler bulunduğunu bu ölçütlerin; tolerans gelişmesi, madde kesildiğinde yada azaltıldığında fiziksel veya ruhsal yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması. Madde kullanımını denetlemek yada bırakmak için yapılan ama boşa çıkan sürekli çabalar. Maddeyi sağlamak, kullanmak ya da bırakmak için büyük zaman harcamak, madde kullanımı nedeniyle sosyal, mesleki ve kişisel etkinliklerin azalması ya da tamamen bırakılması. Maddenin tasarlandığından daha uzun ve yüksek miktarlarda alınması, fiziksel ya da ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ya da artmasına rağmen madde kullanımının sürdürülmesi olarak sıralarken bunlardan üçünün kişide var olmasının bağımlılık tanısı konması için yeterli olduğunu belirtti.

Bağımlılıklar sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın geleceğini tehdit ettiğini, aslında en önemlisinin tüm bu faktörlerden uzak durup hiç başlamamak başladıysan bile bırakmak olduğunu belirten Yılmaz "Sorumluluğumuz büyük, omuzlarımızdaki yük ağır. Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizi tertemiz, sağlıklı bir geleceğe hazırlamak, her türlü bağımlılıklardan korumak için her yerde zararlı alışkanlıklarla mücadelemize devam edeceğiz. Yeşilay Haftası vesilesi ile sağlıklı bir nesil, sağlıklı bir gelecek için tüm zararlı alışkanlıklara dur deme ve sağlıklı bir yaşam için harekete geçme zamanı sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklara dur diyoruz. Sevdiklerimizin ve kendimizin sağlığını korumak için sağlıklı tercihler yapıyor, bilinçli bir yaşam tarzıyla toplumumuzu güçlendiriyoruz. Sağlıklı beslenme ve spor yapma alışkanlıklarını destekliyor, toplumumuzun sağlığını korumak için birlikte hareket ediyoruz. Sağlıklı tercihlerimizle birlikte, geleceğe yeşil bir adım atıyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE