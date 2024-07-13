Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 15 Temmuz'u Anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 15 Temmuz'u Anlattı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 15 Temmuz\'u Anlattı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bıyık, mesajında Türk Milleti'nin 15 Temmuz'da hain kalkışmaya karşı gösterdiği reaksiyonu vurgulayarak, Türkiye'nin özel sektörü olarak devletin yanında olduklarını ve ekonomik olarak yaraların sarılması konusunda çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, şehitleri rahmetle anarak gazilere minnetlerini iletti.

13.07.2024 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan Bıyık mesajında "15 Temmuz 2016'da iç ve dış mihrakların güdümündeki hain kalkışmaya Yüce Türk Milleti tarihi bir reaksiyon göstererek bağımsızlık ve demokrasiye olan bağlılığını bir kez daha tüm Dünya'ya göstermiş oldu. 15 Temmuz gecesi yaşlısı, genci, kadını, erkeği yek vücut halinde hain kalkışma girişimine geçit vermeyen Türk Milleti, milli egemenlik dışındaki hiçbir kavramı kabul etmeyeceğini de göstermiş oldu. Üst birliğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde 'Bu Destan Yürekle Yazıldı' sloganıyla, 365 oda ve borsa olarak bizler de hızlı adımlar atarak milletimizle birlikte olduk. Türkiye'nin özel sektörü olarak, kalkışma girişiminin ekonomimize açtığı yaraların sarılması konusunda devletimizin ve milletimizin yanında olduk. İstihdamı, ihracatı ve üretimi arttırmaya devam ettik. Demokrasimize ve vatanımıza sahip çıkan milletimize teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Erdoğan Bıyık, Demokrasi, 15 Temmuz, Türkiye, Düzce, Yerel, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 15 Temmuz'u Anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
16:12 Kaza değil cinayet Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış Kaza değil cinayet! Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış
14:24 Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
13:56 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı Süreç Bakan Tunç’a soruldu Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
12:10 İsrail ’güvenli’ dediği El-Mevasi’ye saldırdı: En az 71 ölü İsrail 'güvenli' dediği El-Mevasi'ye saldırdı: En az 71 ölü
17:07 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun
16:51 Jose Mourinho’dan Dusan Tadic’e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın Jose Mourinho'dan Dusan Tadic'e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın
16:02 Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
15:57 Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'i yerden yere vurdu
15:23 ’’Ebru Gündeş yuvamı yıktı’’ diyen Selin Kabaklı’nın sevgilisi evli çıktı ''Ebru Gündeş yuvamı yıktı'' diyen Selin Kabaklı'nın sevgilisi evli çıktı
15:12 Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu Antalyaspor’da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu! Antalyaspor'da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir
14:32 Wanda Nara’dan sonra umutlandı Simge’ye Icardi’yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı Wanda Nara'dan sonra umutlandı! Simge'ye Icardi'yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı
13:39 Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu’nu hedef aldı Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu'nu hedef aldı! Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba
13:39 Yaptığı sevinçle EURO 2024’e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig’e Yaptığı sevinçle EURO 2024'e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig'e
12:58 Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar Eşeği kestikleri görüntü kahretti Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 17:50:58. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 15 Temmuz'u Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement