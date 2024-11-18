Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Gümrük Müdürlüğü için Ticaret Bakanlığı ile Görüştü

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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, resmi olarak kurulan Gümrük Müdürlüğü'yle ilgili detayların çözümü ve ikili istişarelerde bulunmak üzere Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş'le bir araya geldi.

Doğu Marmara Gümrük Bölge Müdürlüğü, DTSO ve Düzce Belediyesi arasında imzalanacak protokolün içeriği, Düzce Gümrük Müdürlüğü'nün fiilen hizmete alınabilmesi için izlenecek adımlar ile ildeki yapılanma ile ilgili fikir alışverişi yapıldı. Ziyaretle ilgili görüşlerini dile getiren Oda Başkanı Erdoğan Bıyık, "Çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Büyük çabalar sonucunda Düzce'ye kazandırmış olduğumuz Gümrük Müdürlüğünün en ideal şekilde hayata geçebilmesi için üst düzey bürokratlarımız ile istişarelerimiz devam ediyor. Düzce'deki iş insanlarının ihtiyaçlarına yönelik, en faydalı sistemi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte en kısa zamanda Düzce Gümrük Müdürlüğü'nün faaliyete geçmesi için mesai harcıyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE