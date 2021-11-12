Düzce TSO 12 Kasım depremini unutmadı - Son Dakika

Düzce'de 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen ve yüzlerce insanın hayatını kaybettiği Düzce Depreminin yıldönümü dolayısıyla Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, mesaj yayınladı. Depremin neden olduğu acıları dile getiren Şahin, deprem sonrası il olan Düzce'nin yaralarının daha kolay sarıldığını dile getirdi.

12 Kasım 1999 yılında meydana gelen büyük depremde çok sayıda insan hayatını kaybetmişti. Düzce tarihinin en acı gününün yaşadığı 12 Kasım depreminin yıl dönümü dolayısıyla TSO Başkanı Tuncay Şahin mesaj yayınladı. Şahin mesajında; "Bilindiği üzere 12 Kasım 1999'da Düzcemiz tarihinin en büyük felaketini yaşamış ve binlerce insanımız bu deprem felaketinde hayatını kaybetmiştir. 12 Kasım'dan hemen sonra devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş ve ilimizi yeniden inşa ederek vatandaşlarımızın mağduriyetlerini kısa sürede çözüme kavuşturmuştur. Sadece barınma ihtiyaçlarını karşılamakla kalmamış, Düzce'nin il statüsüne kavuşturulması sayesinde kamu yatırımlarının önü açılmıştır. Yine deprem sonrasında çıkarılan 5184 sayılı teşvik kanunu sayesinde ilimizde önemli istihdam olanakları oluşmuş, kamu ve özel yatırımlar neticesinde göç alan bir il konumuna gelinmiştir. Şu anda Düzce devasa yatırımların eşiğindedir. Yakın zamanda açıklanacak olan ciddi yatırımlar sayesinde istihdam sorunumuz bir hayli gerileyecektir. Kamu ve özel kurumların büyük mücadeleleriyle Düzce'den depremin izleri her geçen yıl daha da silinmiş ve yaralarımız hızla sarılmıştır.

12 Kasım Düzce Depremi yıldönümü vesilesiyle bu depremlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm vatandaşlarımıza sabırlar diliyoruz. Bu tür felaketlerin tekrar etmemesini de yüce Allah'tan niyaz ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE