Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, eski meclis başkanlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, eski meclis başkanlarını ziyaret etti

Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, eski meclis başkanlarını ziyaret etti

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, oda meclis başkanlığı görevinde bulunan Ragıp Gökesaoğlu, Cemal Sahtiyancı, Veysel Çakar ve Metin Uzun'u ziyaret etti. Bıyık, ziyaretlerin amacının, eski başkanlara teşekkür etmek ve odanın gelişimine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

19.07.2024 12:18
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, oda meclis başkanlığı görevinde bulunan Ragıp Gökesaoğlu, Cemal Sahtiyancı, Veysel Çakar ve Metin Uzun'u ziyaret etti.

TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, 2005-2007 yılları arasında Meclis Başkanlığı görevinde bulunan Ragıp Gökesaoğlu, 1999-2003 dönemi Meclis Başkanı Cemal Sahtiyancı, 2003-2005 dönemi Meclis Başkanı Veysel Çakar ve son olarak da 2007-2009 dönemi Meclis Başkanı Metin Uzun ziyaret etti.

Bıyık, "Düzce TSO'nın bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan iş insanlarımız ve eski meclis başkanlarımızı ziyaret ediyoruz. Bizler seçimle göreve geliyor, aynı şekilde de görevlerimizi teslim ediyoruz. Büyüklerimizden aldığımız bayrağı daha ilerilere taşımayı hedefliyoruz. Bu dönemde hem odamızın gelişimi için adımlarımızı sıklaştırırken, hem de kendi içimizde kaynaşma ve geçmişimize vefa duyma adına eski başkanlarımıza yönelik ziyaret programları gerçekleştiriyoruz. Ziyaretlerimiz bundan sonra da aralıklarla devam edecek. Geçmiş dönemlerde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda görev alarak bizlere bu büyük Sivil Toplum Kuruluşunu bırakan tüm büyüklerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Bıyık'ın gerçekleştirdiği ziyaretlere, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Aksan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Emin Şen ve Rıza Yıldız eşlik etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, eski meclis başkanlarını ziyaret etti - Son Dakika

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