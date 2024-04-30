Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Buluşma - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Buluşma

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu\'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile Buluşma

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'nda İsa Yazıcı, gençlere motivasyon ve gençlik konulu bir seminer verdi. Yazıcı, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün faaliyetlerini anlattı ve gençlere başarılı olmak için tavsiyelerde bulundu.

30.04.2024 17:02
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DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen programda Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, öğrencilerle buluştu.

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı'nın düzenlediği programda İsa Yazıcı, "Motivasyon ve Gençlik" konulu seminer verdi. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün faaliyetlerinden de söz eden İsa Yazıcı, konuyla ilgili bilgi ve tecrübelerini paylaşarak, gençlere başarılı olmak için önemli ve yol gösterici tavsiyelerde bulundu.

Program, Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Bayhan tarafından Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'ya hediye takdimiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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