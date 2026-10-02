Düzce Üniversitesi Kariyer Merkezi öğrenci ve mezunlara sosyal medyada yayın yaptı

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından öğrencilerin kariyer planlama, staj ve iş dünyası fırsatları ile mezuniyet sonrası süreçler hakkında bilgilendirilmesi amacıyla "Kariyer Merkezi ile Kariyer Planlama, Staj ve İş Dünyası Fırsatları, Etkinlikler ve Mezuniyet Sonrası Süreçler" başlıklı sosyal medya yayını gerçekleştirildi.

Kariyer Merkezi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen yayının açılışını Kariyer Merkezi personeli Burcu Erkaya Daştan yaparken programın devamında Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı, öğrenci ve mezunlara yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Kariyer planlaması üniversite yıllarında başlıyor"

Yayında, öğrencilerin üniversite yaşamları boyunca kariyer hedeflerini belirlemelerine ve bu hedefler doğrultusunda kendilerini geliştirmelerine yönelik Kariyer Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar ele alındı. Kariyer danışmanlığı ve Kariyer Planlama Dersi kapsamında öğrencilere sunulan desteklere değinilerek kariyer planlama sürecinin üniversite yıllarında başlamasının önemine dikkat çekildi.

Öğrencilerin iş dünyasını yakından tanımaları ve mesleki deneyim kazanmalarına yönelik staj ve uygulamalı öğrenme fırsatlarının da değerlendirildiği yayında, Ulusal Staj Programı kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı. Öğrencilerin kamu kurumları ve iş dünyasıyla buluşmalarını destekleyen uygulamaların kariyer gelişimlerine sağladığı katkılar aktarıldı.

İş dünyasına hazırlık sürecine çok yönlü destek

Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen eğitim, seminer, söyleşi ve kariyer etkinliklerine de değinildi. Gerçekleştirilen çalışmaların öğrencilerin farklı meslek ve sektörleri tanımalarına, kariyer seçeneklerine ilişkin farkındalık kazanmalarına ve iş hayatının gerektirdiği bilgi ve yetkinlikleri geliştirmelerine katkı sunduğu ifade edildi. Yazıcı, Kariyer Merkezi'nin öğrencilerin üniversiteye başladıkları dönemden mezuniyet sonrasına uzanan kariyer yolculuklarının farklı aşamalarında destek sunduğunu belirtti. Kariyer planlama ve danışmanlıktan staj imkanlarına, eğitim ve etkinliklerden iş dünyasıyla etkileşime kadar farklı alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarla öğrencilerin kariyer gelişimlerinin desteklendiğini ifade etti.

"Mezuniyet sonrasında da üniversite ile bağ devam ediyor"

Mezunlarla iletişimin sürdürülmesi ve mezun-üniversite bağının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Mezun Bilgi Sistemi ve Mezun Kart uygulamaları hakkında bilgi veren Yazıcı, "Bu uygulamalar aracılığıyla mezunların üniversitemizle bağlarını sürdürmelerine ve kendilerine sunulan imkanlardan yararlanmaya devam etmelerine imkan sağlanıyor" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin Kariyer Merkezi'nin hizmetleri hakkında doğrudan bilgi edinmelerine imkan sağlayan canlı yayın, kariyer planlama, iş dünyasına hazırlık ve mezuniyet sonrası süreçlere ilişkin merak edilen konuların değerlendirilmesiyle sona erdi.