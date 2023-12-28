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Düzce Üniversitesi'nde Açık Kampüs etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nde Açık Kampüs etkinliği düzenlendi

Düzce Üniversitesi, her ayın son Çarşamba günü düzenlediği Açık Kampüs etkinliğine Düzce İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini konuk etti. Öğrenciler, üniversitenin fakültelerini ve bölümlerini gezerek eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Düzce Üniversitesi\'nde Açık Kampüs etkinliği düzenlendi
28.12.2023 - 10:03,
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Üniversite-şehir bütünleşmesini ve halkın Düzce Üniversitesi'ni daha yakından tanımasını sağlamak amacıyla her ayın son Çarşamba günü düzenlenen "Açık Kampüs" uygulamasına Düzce İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri konuk oldu.

Öğretmenleri rehberliğinde yaklaşık 45 öğrenciden oluşan misafir grup, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Mühendislik Fakültesi'ni ziyaret etti.

Düzce Üniversitesi Fakültelerinin ve Meslek Yüksekokullarının bölümleri, eğitim-öğretim faaliyetleri, laboratuvarları, uygulama imkanları, sosyal ve kültürel etkinlikleri başarıları ve kampüs hayatı hakkında detaylı bilgiler paylaşan Düzce Üniversitesi yetkilileri, öğrencilerin üniversite eğitimi ve kampüs yaşamıyla ilgili tüm sorularını cevapladı.

Düzce Üniversitesi gönüllüsü olan konuk öğretmen ve öğrenciler, kendilerine gösterilen yakın ilgi için teşekkürlerini iletti. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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