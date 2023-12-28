Düzce Üniversitesi\'nde Açık Kampüs etkinliği düzenlendi

Üniversite-şehir bütünleşmesini ve halkın Düzce Üniversitesi'ni daha yakından tanımasını sağlamak amacıyla her ayın son Çarşamba günü düzenlenen "Açık Kampüs" uygulamasına Düzce İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri konuk oldu.

Öğretmenleri rehberliğinde yaklaşık 45 öğrenciden oluşan misafir grup, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Mühendislik Fakültesi'ni ziyaret etti.

Düzce Üniversitesi Fakültelerinin ve Meslek Yüksekokullarının bölümleri, eğitim-öğretim faaliyetleri, laboratuvarları, uygulama imkanları, sosyal ve kültürel etkinlikleri başarıları ve kampüs hayatı hakkında detaylı bilgiler paylaşan Düzce Üniversitesi yetkilileri, öğrencilerin üniversite eğitimi ve kampüs yaşamıyla ilgili tüm sorularını cevapladı.

Düzce Üniversitesi gönüllüsü olan konuk öğretmen ve öğrenciler, kendilerine gösterilen yakın ilgi için teşekkürlerini iletti. - DÜZCE