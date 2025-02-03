Düzce Üniversitesi\'nde Ruandalılar Buluşması

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DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi, Türkiye Ruandalılar Topluluğunun 11. Buluşması'na ev sahipliği yaparak uluslararasılaşma ve öğrenci hareketliliği konusunda örnek bir etkinliğe imza attı.

İki gün süresince devam eden programa; Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile ülkemizde ve Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören Ruandalı öğrenciler katıldı. Düzce Üniversitesi Konuralp Kampüsü'nde daha önce oluşturulan Ruanda Türkiye Dostluk Ormanı'nda fidan dikimi gerçekleştirilerek temiz ve yeşil gelecek adına farkındalık oluşturuldu. Fidan dikimi etkinliğinin sonrasında Ruanda Kahramanlar Günü ile devam eden programda, Ruanda tarihindeki kahramanlar anıldı.

Rektör Nedim Sözbir, Üniversitenin uluslararasılaşma vizyonuna katkı sağlayan bu tür etkinliklerin, kültürel çeşitliliği zenginleştirdiğini ve öğrenciler arasında karşılıklı anlayış ile dayanışmayı pekiştirdiğini vurguladı. Ruanda ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sözbir, Ruandalı öğrencilerin Düzce Üniversitesi'nde gösterdikleri başarılar için teşekkürlerini sundu.

Büyükelçi Charles Kayonga, Türkiye ile Ruanda arasındaki dostluğun önemine vurgu yaparak konuşmasına başladı. İki ülke arasındaki kültürel ve akademik bağların güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Kayonga, bu tür etkinliklerin öğrenci hareketliliği ve uluslararası anlayış açısından büyük katkılar sağladığını ifade etti. Etkinlik kapsamında Ruandalı öğrencilerle soru-cevap oturumu gerçekleştiren Büyükelçi Charles Kayonga; Ruanda'nın eğitim fırsatları, kültürel yapısı, tarihi geçmişi ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler hakkında öğrencilerin merak ettikleri sorulara yanıtlar verdi. Katılımcılar ile etkileşimli bir oturum sunan Kayonga, Ruandalı öğrencilere eğitim ve akademik hayatları için önemli tavsiyeler sundu.

Ruandalı öğrenciler tarafından sergilenen geleneksel dans gösterileri ve kültürel sunumlarla renklenen etkinlik, Ruanda'nın zengin kültürünün bir yansımasını gösterirken katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Dans gösterilerinin ardından program, Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga'nın teşrifleriyle gerçekleşen futbol maçı ile devam etti. Dostane bir rekabet ve sportif bir atmosfer sunan maç izleyiciler tarafından coşkuyla izlendi.

Türkiye'deki Ruandalı öğrenciler buluşmasının ilk günü, Ruanda kültürünün bir parçası olan Igitaramo adı verilen büyük ilgi gören etkinliğin ardından sona erdi.

Kahramanlık Günü programının ikinci günü kapsamında, Ruandalı öğrenciler ile Türkiye-Ruandalılar Topluluğu, 11.Buluşma ve yıllık rapor sunumu için Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda bir araya geldi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programla başladı. Programa; Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga, RektörProf. Dr. Nedim Sözbir, Finans Ateşesi Lucas Murenzı, Savunma Ateşesi Jean Paul Rulısa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Uluslararası Ofis Koordinatörü Doç. Dr. Sibel Bayram katılım sağladı.

Finans Ateşesi Lucas Murenzı ve Düzce Üniversitesi mezunlarından Salim Nyigena moderatörlüğünde gerçekleştirilen çalıştay kapsamında 'Ulusal Kalkınma Stratejisi' çerçevesinde yapılan ve gelecekte planlanan faaliyetler hakkında bilgiler sunuldu. Mezunlardan Salim Nyigena, Ruandalı öğrencilerin, Türkiye'de bulundukları süre boyunca gerekli olabilecek ikamet süreçleri, karşılaşılan zorluklar ve çözüm tavsiyeleri hakkında detaylı bir sunum yaparak öğrenciler ile etkileşimli bir oturum gerçekleştirdi. Soru-cevap bölümüyle devam eden program, Lilian Muneza yıllık rapor sunumu doğrultusunda topluluk üyelerinin gerçekleştirdiği akademik çalışmalar ve kültürel ve sosyal aktivitelerden bahsetti.

Ülkemizin 11 şehrini etkileyen 6 Şubat Depremlerinin sonrasında, YGA-STEM programı kapsamında gönüllü olarak Kahramanmaraş'ta bulunan Ruandalı öğrenciler, bu programı ülkelerinde uygulayarak bilimin ve bilime yönelik uygulamaların gelişmesine katkıda bulunduğuna dair sunum gösterimi yaptı. Türkiye Ruandalılılar Topluluğu'nun yeni dönem seçimlerinin ardından gerçekleşen programın son bölümünde, Ruanda Büyükelçisi Charles Kayonga, Ruandalı öğrenciler ile akademik ve sosyal yaşam hakkında sohbette bulundu.

Türkiye Ruandalılar Topluluğunun 11. Buluşması'na ev sahipliği yapan Düzce Üniversitesi, uluslararası öğrenci hareketliliği konusunda önemli bir misyon üstlenerek uluslararası kültürel etkileşime, barışa, kardeşliğe ve güzel dostluklara vesile oldu. - DÜZCE