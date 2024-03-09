Düzce Üniversitesi öğrencileri Kırık İlköğretim Okulu\'na materyal desteği sağladı

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Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı rehberliğinde, Düzce Üniversitesi birinci sınıf Fen Bilgisi öğretmen adayları, toplumsal sorumluluk dahilinde Kırık İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören öğrencilere materyal desteğinde bulundu.

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin özenle hazırlayarak okula ulaştırdığı materyaller sergilenerek, daha sonra derslerde kullanılmak üzere yeni kurulmakta olan laboratuvarda yerini aldı. Ders materyalleri, öğrenme sürecini destekleyici ve ilham verici içerikleri barındıran duyu organları, elektrik devresi, Ay'ın evreleri, insan iskeleti, gezegenlerin dizilişi gibi öğretici görsellerden oluşuyor.

Kırık İlköğretim Okulu Yönetimi, bu nazik jest için Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerine ve Dr. Öğretim Üyesi Senem Çolak Yazıcı'ya teşekkürlerini iletti. Bu tür iş birliklerinin, eğitimde kalite ve erişilebilirlik açısından önemli bir rol oynadığını belirten Kırık İlköğretim Okulu yetkilileri, bu tarz projelerin, öğrencilere farklı bakış açıları sunarak onların eğitim deneyimini zenginleştirdiğini vurguladı. - DÜZCE