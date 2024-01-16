Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu ve Doldurulmuş Hayvan Müzesi\'ni Nejdet Bıçakçıoğlu İlkokulu öğrencileri ziyaret etti

DÜZCE(İHA) –Nejdet Bıçakçıoğlu İlkokulu öğrencileri Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF), Doldurulmuş Hayvan Müzesi ve Entomoloji Anabilim Dalı Sergisi'ni ziyaret ettiler.

Nejdet Bıçakçıoğlu İlkokulundan 60 öğrenci, öğretmenleriyle DUOF, Doldurulmuş Hayvan Müzesi, Entomoloji Entomoloji Anabilim Dalı Sergisi'ni ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü Sergilerini ziyaret ettiler.

Arş. Gör. Nermin Başaran tarafından Peyzaj Mimarlığı Bölümü Sergileri tanıtıldı. Ardından öğrencilere Prof. Dr. Necmi Aksoy ve Dr. Öğretim Üyesi Neval Güneş Özkan tarafından, "Herbaryum ve faaliyetleri, herbaryumlarda bitkilerin kurutulması ve depolanması aşamaları, bitkilerin hayatımızdaki yeri, önemi ve korunmaları, fosiller, bazı meyve ve kozalak örnekleri" konularında bilgiler verildi.

Öğrencilerin çeşitli bitki örneklerini yakından inceleme fırsatı buldukları ziyaret, karşılıklı soru-cevaplarla oldukça etkileşim halinde gerçekleştirildi. Öğrencilere ziyaret sonunda "Düzce'nin Endemik Bitkileri" ve "Herbaryum Nedir?" posterleri hediye edildi. Nejdet Bıçakçıoğlu İlkokulu, hediye edilen "Düzce'nin Endemik Bitkileri" posterlerinden pano oluşturdu. - DÜZCE