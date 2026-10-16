Düzce Üniversitesi, personeline temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenliyor

Düzce Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Koordinatörlüğü, güvenli çalışma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla üniversite personeline yönelik Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri düzenliyor.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından, personelin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi ve farkındalığını artırmak, çalışma ortamlarındaki risklere karşı bilinçli hareket etmelerini sağlamak ve güvenli çalışma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri gerçekleştiriliyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında planlanan eğitimler, çalışanların görev alanları ve çalışma ortamlarının özellikleri dikkate alınarak birimlere özel olarak hazırlandı. Program kapsamında Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi personelinin yanı sıra Düzce Üniversitesi'nin temizlik, güvenlik ve teknik hizmetlerinde görev yapan personel ile şoförlere yönelik yüz yüze eğitimler düzenleniyor.

Hastane ortamına özgü riskler ele alındı

Eğitimlerin ilki, Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde gerçekleştirildi. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Koordinatörü ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Öğr. Gör. Dr. İrem Horuz ile İşyeri Hekimi Dr. Zehra Aslıhan Çetin tarafından verilen eğitimde, sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü ortamlara özgü tehlikeler, iş kazalarının önlenmesi, çalışan sağlığının korunması ve güvenli çalışma uygulamaları anlatıldı. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi personeline yönelik ikinci grup eğitimi ise A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Güler ile B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Emine Korkmaz tarafından gerçekleştirildi. Eğitimde, hastane ortamında karşılaşılabilecek mesleki risklerin önceden belirlenmesi ve bu risklere karşı alınması gereken önleyici tedbirler değerlendirildi.

Hastane personeline yönelik eğitimlerde ayrıca Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Biriminden Muzaffer Sezer, hastanedeki acil toplanma alanları ve acil durum kodları hakkında bilgilendirmede bulundu. Bu bölümde, herhangi bir afet veya acil durumda personelin nasıl hareket etmesi gerektiği ve acil durum kodlarının hangi durumlarda kullanıldığı anlatıldı.

Temizlik, güvenlik ve teknik personele yönelik eğitim

Temizlik, güvenlik ve teknik hizmetlerde görev yapan personele yönelik eğitim ise B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Serkan Yüksel tarafından verildi. Eğitimde çalışanların görevlerini yerine getirirken karşılaşabilecekleri mesleki riskler, iş kazalarını önlemeye yönelik tedbirler ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarının günlük çalışma süreçlerinde uygulanmasının önemi üzerinde duruldu. Eğitimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Düzce Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. İrem Horuz, "İş kazalarının büyük bölümü doğru bilgi ve güvenli çalışma alışkanlıklarıyla önlenebilir. Eğitimlerimizi Üniversitemizin tüm personeline ulaşacak şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Eğitimler farklı personel gruplarıyla devam edecek

Güvenli çalışma alışkanlıklarının günlük iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirilmesinin vurgulandığı eğitimlerin, kurumsal düzeyde güvenli çalışma kültürünü güçlendirmek amacıyla önümüzdeki süreçte farklı personel gruplarına yönelik olarak sürdürülmesi planlanıyor.