Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Değer Üretmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Değer Üretmeye Devam Ediyor

Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Değer Üretmeye Devam Ediyor

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, değer üretme ve değer katma konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Eroğlu, peyzaj mimarlarının ekolojik sürdürülebilirlik, peyzaj kalitesi ve işleyişi, kolektif hafıza, miras ve kültür gibi konuları estetik ve bilimsel ilkelerle yönlendirerek planladıklarını ve yönettiklerini belirtmiştir. Peyzaj Mimarlığı'nın insan ve doğa arasındaki etkileşimleri dengeli bir şekilde yönetmekte önemli bir rol oynadığı vurgulanmıştır.

04.05.2024 11:15  Güncelleme: 11:17
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DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesinin ilk akredite bölümü Peyzaj Mimarlığı değer üretmeye ve değer katmaya devam ediyor.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Eroğlu, Dünya Peyzaj Mimarlığı Ayı ve Ulusal Peyzaj Mimarlığı Gününde önemli açıklamalarda bulundu. Peyzaj Mimarlarının, ekolojik sürdürülebilirliği, peyzajların kalitesini ve işleyişini sağlamak, kolektif hafızayı, mirası ve kültürü canlı tutmak için estetik ve bilimsel ilkeleri uygulayarak, doğal, kırsal ve kentsel çevreleri planlandıklarını, tasarladıklarını ve yönettiklerini belirten Eroğlu, "Peyzaj Mimarları, diğer disiplinleri yönlendirerek, koordine ederek, iklim değişikliği ve ekosistemlerin istikrarı, sosyo-ekonomik iyileştirmeler, toplum sağlığı, refahı ile ilgili uyum ve azaltma gibi doğal ve kültürel ekosistemler arasındaki ilişkileri planlarlar ve yönetirler" ifadelerini kullandı.

Peyzajı farklı ekosistemlerin birleşiminden oluşan bir mozaik şeklinde nitelendiren Eroğlu, "Bu mozaikte insan ve doğa arasındaki etkileşimlerin dengeli bir şekilde yönetilmesinde Peyzaj Mimarlarına ihtiyaç bulunmaktadır. 1968 yılında Peyzaj Mimarlığı eğitiminin ülkemizde başlamasının 56. yılı, Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün Düzce'de eğitime başlamasının 30. yılında, Düzce Üniversitesi'nin ilk akredite olmuş bölümü olarak ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde değer üretmeye ve değer katmaya devam ediyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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