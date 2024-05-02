Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Programında Konuştu

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Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen programın konuğu Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir oldu.

Programa; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. Ali Öztürk, Genel Sekreter Nihat Yıldız ile Daire Başkanları ve öğrenciler katıldı.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı'nın sorularını yanıtlayan Nedim Sözbir; eğitim, çalışma, kariyer hayatı ile Düzce Üniversitesi'nin gelecekteki planları ve hedefleri konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Uydu alanında aldığı eğitimlerden ve tecrübelerinden söz eden Sözbir, TÜRKSAT 6A uydusunun çalışma ekibinde yer aldığını belirterek bu uydunun özellikleri hakkında bilgiler paylaştı. Bilimi toprağa, ağacı teknolojiye, sanayiyi de meyveye benzeten Prof. Dr. Nedim Sözbir, bilim olmadan teknolojinin de olmayacağını vurguladı. Zekanın başarıda yüzde 1 etkisi olduğunu dile getiren Sözbir, çalışmanın önemi üzerinde durdu.

Düzce Üniversitesi'nin proje sayılarını artırarak sıralamalarda daha üst sıraları hedeflediğini ifade eden Nedim Sözbir, öğrencilerin topluluklarda görev almasını ve ortak ders çalışmalarını tavsiye ederek eğitim ve kariyer alanında yol gösterici açıklamalarda bulundu.

Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - DÜZCE