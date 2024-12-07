Düzce Üniversitesi ve Akçakoca Belediyesi'nden Fındık Protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce Üniversitesi ve Akçakoca Belediyesi'nden Fındık Protokolü

Düzce Üniversitesi ve Akçakoca Belediyesi\'nden Fındık Protokolü

Düzce Üniversitesi, Akçakoca Belediyesi ile fındıktan ürün elde etme ve pazarlama çalışmaları için iş birliği protokolü imzaladı. Proje ile fındık tarımına katkı sağlanması ve yeni ürünler geliştirilmesi hedefleniyor.

07.12.2024 09:24  Güncelleme: 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi, Akçakoca Belediyesi'yle fındıktan ürün elde etme ve pazarlama çalışmaları alanında iş birliği protokolü imzaladı.

İş birliği protokolünü Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir imzalarken, Akçakoca Belediyesi adına Belediye Başkanı Fikret Albayrak imzaladı. Ülkemizin ve özellikle Akçakoca bölgesinin fındık tarımına katkı sağlaması hedeflenen iş birliği projesiyle; fındıktan entegre ürünler elde etme ve pazarlama çalışmaları başta olmak üzere, fındıkta organik gübreleme, budama ve bakım, fındık zararlılarıyla mücadele ve doğal yenilebilir yeni fındık ürünleri geliştirme gibi çalışmaların hayata geçirilmesi planlanıyor.

Protokol kapsamındaki ortak faaliyetler, Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (DÜFAM) Akçakoca Arabacı Köyü'nde bulunan binasında yürütülecek. Düzce Üniversitesi ile Akçakoca Belediyesi birbirlerine eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlayabilecek. Akademik çevreler ve ilgili sektör katılımcılarının da yer alabileceği çalıştay, eğitim, seminer ve konferanslar düzenleyebilecek.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, iş birliği protokolünün hayırlı olmasını temenni ederek, fındıktan katma değerli yeni ürünler üretme, pazarlama ve bakım gibi birçok konuda yapılacak ortak çalışmaların bölgeye değer katacağını vurguladı.

İmza törenine; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak ile Araştırma Dekanı/ Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Emine Tekin, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kütük, İletişim ve Tanıtım Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, Akçakoca Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Arif Güngör, Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜFAM) Müdürü Doç. Dr. Şemsettin Kulaç ile Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Züleyhan Baran katıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Yerel Yönetim, Akçakoca, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi ve Akçakoca Belediyesi'nden Fındık Protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:48 İstanbul’daki 14 katlı binadaki patlama anı kamerada İstanbul'daki 14 katlı binadaki patlama anı kamerada
09:38 Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı Türkiye, Rusya ve İran arasında kritik Suriye toplantısı
09:07 Dürziler de muhaliflere katıldı Esad’ı iki yönden sıkıştırdılar Dürziler de muhaliflere katıldı! Esad'ı iki yönden sıkıştırdılar
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
07:23 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi 5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
13:58 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam
13:41 Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus’u da ele geçirdi Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi
13:25 Derbinin hakemi Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmış Derbinin hakemi Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmış
13:19 Rusya, Suriye için ne yapacak Lavrov geçiştirdi, Putin’in vakti yok gibi Rusya, Suriye için ne yapacak? Lavrov geçiştirdi, Putin'in vakti yok gibi
12:44 Putin’den Türkiye ekonomisiyle ilgili soruya skandal tepki Putin'den Türkiye ekonomisiyle ilgili soruya skandal tepki
12:44 Salih Müslim’den HTŞ ile diyalog çağrısı Salih Müslim'den HTŞ ile diyalog çağrısı
12:23 Bakan Yerlikaya’dan yeni İstanbul Emniyet Müdürü’ne tebrik mesajı Bakan Yerlikaya'dan yeni İstanbul Emniyet Müdürü'ne tebrik mesajı
11:57 Adnan Oktar için cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam etmesi sebebiyle 12 yıl ceza talebi Adnan Oktar için cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam etmesi sebebiyle 12 yıl ceza talebi
11:50 Tekel bayi işleten aileye “kasten öldürme“ suçundan tutuklama Tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama
11:48 İkinci el eşya için yeni zorunluluk getirildi İkinci el eşya için yeni zorunluluk getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 10:20:40. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce Üniversitesi ve Akçakoca Belediyesi'nden Fındık Protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.