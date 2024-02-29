Düzce Valiliği, Mısır Üreticilerine Gübre Desteği Verecek - Son Dakika
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Düzce Valiliği, Mısır Üreticilerine Gübre Desteği Verecek

Düzce Valiliği, Mısır Üreticilerine Gübre Desteği Verecek

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Dane Mısır Üreticilerine Girdi Temini Projesi kapsamında, mısır üreticilerine gübre desteği verilecektir. Destekten faydalanmak isteyen üreticilerin 8 Mart 2024 tarihine kadar il ve ilçe tarım müdürlüklerine başvuru yapması gerekmektedir.

29.02.2024 15:44
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği İl Özel İdaresi tarafından mısır üreticisine gübre desteği verilecek.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından Dane Mısır Üreticilerine Girdi Temini Projesi çerçevesinde İl Özel İdare bütçesi ile dane mısır üreticilerine gübre desteği verilecektir. Destekten; 2023 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı ve 2023 yılı ürünü müstahsil Makbuzu olanlar faydalanacak. Mısır üreticilerine gübre temini ise 5 dekara kadar olanlara 2 torba, 5-15 dekar arası için 3 torba, 15 ve üzeri dekar alanı olanlara 4 torba verilecek.

Gübre desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler il ve ilçe tarım müdürlüklerine 8 Mart 2024 tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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