Düzce Valisi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Düzce Valisi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Düzce Valisi\'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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Düzce Valisi Mehmet Makas, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Zafer'in Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemini vurguladı. Şehit ve gazileri rahmetle anan Makas, milli birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti, Türkiye Yüzyılı hedefiyle zaferlerin devam edeceğini ifade etti.

Düzce Valisi Mehmet Makas, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan Büyük Zafer'in önemine vurgu yaptı.

Vali Makas, mesajında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın milletçe büyük bir gurur ve manevi coşkuyla kutlandığını belirterek, "Türk milleti muzafferdir, bu ruhun mayasını da milli birlik ve dayanışma azmi oluşturmaktadır. Tarih koridorlarında gezildiğinde Ağustos ayının Türk milleti için zafer ayı olduğu görülecektir. 26 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal'in Başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz, verilen çetin mücadelelerinin ardından Dumlupınar'da zafere taşınmıştır. 30 Ağustos'ta kazanılan bu destansı zaferle milletimiz, kendisine biçilen esaret gömleğini yırtıp atmış, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin müjdesi olan Büyük Zafer, tarihten silinmek istenen Türk milletinin yeniden şahlanışının adıdır. Tarihteki tüm zaferlerimiz gibi 30 Ağustos'un arkasında da gözlerini kırpmadan feda-i can eyleyen kahramanlarımızın cesaretleri vardır. Bu zafer, kahraman ecdadımızın iman dolu göğüsleriyle, istiklal ve hürriyet uğruna yazdığı destanın adıdır. Tarih şahittir ki, Aziz Milletimiz, haçlı saldırılarından Çanakkale'ye, oradan da 30 Ağustos'a uzanan çetin yollarda her zaman birliğe, beraberliğe ve Allah'ın yardımına sığınmıştır. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde, Anadolu'nun dört bir yanından gelen o mübarek neferler, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" diyerek, bu vatanın bir karış toprağını bile vermeyeceklerini tüm dünyaya göstermişlerdir. Bu zafer, Malazgirt'ten, Söğüt'ten, Kosova'dan beslenen, kökleri derin bir medeniyetin son kalesi olan Anadolu'yu bize yeniden yurt kılmıştır. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Onların bize emanet ettiği bu kutsal vatanı korumak, yüceltmek ve gelecek nesillere aktarmak en büyük vazifemizdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, Aziz Milletimizin, dünyaya yeniden nizam vereceğine olan inancımız tamdır. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daim olması dileğiyle, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA

Düzce Valiliği, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Valisi'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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