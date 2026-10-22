Düzce Valisi Makas, haftalık toplantıda projeler hakkında yardımcılarından bilgi aldı - Son Dakika
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Düzce Valisi Makas, haftalık toplantıda projeler hakkında yardımcılarından bilgi aldı

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Düzce Valisi Makas, haftalık toplantıda projeler hakkında yardımcılarından bilgi aldı
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Düzce Valiliğinde, Vali Mehmet Makas başkanlığındaki haftalık toplantıda devam eden ve planlanan projeler ele alındı. Toplantıya vali yardımcıları katıldı; Makas projeler hakkında onlardan bilgi aldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen haftalık değerlendirme toplantısında, kent genelinde devam eden ve planlama aşamasında bulunan projeler ele alındı.

Düzce Valiliğinde, il genelinde yürütülen çalışmaların ve planlanan projelerin değerlendirildiği haftalık toplantı gerçekleştirildi. Vali Mehmet Makas başkanlığında düzenlenen toplantıya vali yardımcıları katıldı. Toplantıda, Düzce genelinde devam eden projelerin mevcut durumu ve planlama aşamasındaki çalışmalar ele alındı. Vali Mehmet Makas, yürütülen faaliyetlerin ilerleyişi ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında vali yardımcılarından bilgi aldı. Toplantıda, kent genelindeki çalışmaların takibi ve planlanan projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA
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