Düzce Valisi Makas, Kadın Emeği Merkezi\'ndeki üretici kadınlarla buluştu

Düzce Valisi Mehmet Makas, eşi Elif Makas ile birlikte Düzce Kadın Emeği Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren işletmeleri inceleyerek üretici kadınların ürünlerini inceledi.

Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Düzce Kadın Emeği Merkezi'ni ziyaret etti. Merkez bünyesinde faaliyet gösteren işletmeleri gezen Vali Makas, üretici kadınların hazırladığı el emeği ürünleri inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kadınların üretime ve ekonomiye sağladığı katkının önemine dikkat çeken Vali Makas, merkezde faaliyet gösteren üretici kadınlara çalışmalarında kolaylık ve hayırlı işler diledi.