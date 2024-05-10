Düzce Valisi Selçuk Aslan, Çölyak Hastalarıyla Birlikte Glütensiz Yemek Yedi - Son Dakika
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Çölyak Hastalarıyla Birlikte Glütensiz Yemek Yedi

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Çölyak Hastalarıyla Birlikte Glütensiz Yemek Yedi

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Çölyak Hastalığı Farkındalık Günü'nde Atatürk Devlet Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte çölyak hastalarıyla bir araya gelerek glütensiz yemek yedi. Vali Aslan, çölyak hastalığının bir rahatsızlık olduğunu belirtirken, glütensiz yaşamın önemine dikkat çekti. Ayrıca, Atatürk Devlet Hastanesi'nde glütensiz menü uygulamasının başarılı bir şekilde yürütüldüğü ve diğer hastanelere de hizmet verildiği bilgisi paylaşıldı.

10.05.2024 10:09
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Çölyak Hastalığı Farkındalık Gününde Çölyak Hastalarıyla birlikte Atatürk Devlet Hastanesinde özel olarak hazırlanan glütensiz yemek yedi.

Çölyak Hastalığına dikkat çekiliyor. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Devlet Hastanesi'nde Çölyak hastalığına dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Vali Selçuk Aslan, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, sağlık çalışanları ve çölyak hastaları katıldı.

Vali Selçuk Aslan Çölyak'ın bir hastalık olmadığını işaret ederek "Çölyak rahatsızlığı belli tahıl ürünlerinde bulunan glüten ürününün bazı bünyelerde özellikle bağırsak rahatsızlığına sebep olmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlık çeşididir. O yüzden hastalık olarak adlandırmıyorum. Farkında olabildiğimiz ölçüde basit diyet alışkanlıklarımızla bu konuda hassasiyeti olan insanlarımız açısından hayat konforu bozulmadan yaşamını sürdürmeye imkan veren bir durum. Bu noktada temel farkındalığı oluşturmalıyız. Diyete dikkat etmeliyiz. Glütenin zarar verdiği bünyelerde glütensiz yaşamı sürdürebilmeliyiz" ifadelerinde bulundu.

Hastanede özel menü

Açıklamaların ardından Vali Aslan, Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'de ilk olan Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanlığı tarafından iyi uygulama örnekleri arasında gösterilen "Glütensiz Menü" uygulaması hakkında bilgi aldı.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 2021 yılının Haziran ayından bu yana Atatürk Devlet Hastanesi mutfağında diyetisyen gözetiminde glütensiz ürünler tercih edilerek glütensiz yemek menüsü hazırlandığını ve diyetisyenin yönlendirdiği hasta ve hasta yakınlarının faydalandığını bildirdi. Ayrıca, Atatürk Devlet Hastanesi'nin yanı sıra, 5 ilçe hastanesi personellerine hizmet verilerek glütensiz yemek temini yaptığını aktardı.

Bilgilendirmenin ardından Vali Aslan, çölyak hastalarıyla birlikte yemek yedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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