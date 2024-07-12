Düzce Valisi Selçuk Aslan, Dünya Nüfus Günü'nde Nüfus Müdürlüğü Personelini Kabul Etti - Son Dakika
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, Dünya Nüfus Günü'nde Nüfus Müdürlüğü Personelini Kabul Etti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Dünya Nüfus Günü\'nde Nüfus Müdürlüğü Personelini Kabul Etti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü dolayısıyla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yıldız Altınkoç'u, Merkez ve İlçe Nüfus Müdürlerini ve beraberindeki nüfus personelini kabul etti. Vali Aslan, Nüfus Müdürlüğü tarafından kendisine doğum belgesi takdim edildiğini belirtti ve vatandaşları yeni Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı için başvuruda bulunmaları konusunda uyardı.

12.07.2024 09:10
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 11 Temmuz Dünya Nüfus Gününde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yıldız Altınkoç'u, Merkez ve İlçe Nüfus Müdürlerini ve beraberindeki nüfus personelini kabul etti.

Vali Selçuk Aslan, Dünya Nüfus Günü münasebetiyle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yıldız Altınkoç'u, Merkez ve İlçe Nüfus Müdürlerini ve beraberindeki nüfus personelini kabul etti.

Nüfus Müdürlüğü tarafından Vali Aslan'a, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla doğum belgesi takdim edildi.

Vali Aslan, eski nüfus cüzdanlarını değiştirmeyen vatandaşların yeni Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı için en yakın nüfus müdürlüklerine başvurabileceklerini hatırlatarak; özverili çalışmalarından dolayı tüm Nüfus Müdürlüğü ailesine teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Valisi Selçuk Aslan, Dünya Nüfus Günü'nde Nüfus Müdürlüğü Personelini Kabul Etti - Son Dakika

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