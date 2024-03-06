Yerel

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Gölyaka Birlik ve Beraberlik Hünerli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin sabun üretim atölyesini gezdi çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Vali Aslan beraberinde Gölyaka Kaymakamı Ali Tuğrul Yıldız, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar ile birlikte Gölyaka Birlik ve Beraberlik Hünerli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin sabun üretim atölyesini gezdi. Kooperatif ortaklarından Hümeyra Çoban'dan üretim süreci ve atölyenin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi alan vali Aslan emekleri için çalışanları tebrik etti.

Ayrıca, yerel üretimin ve kadınların ekonomik güçlenmesinin toplumsal kalkınma için kritik bir rol oynadığını vurgulayan Selçuk Aslan, bu tür girişimlerin toplumun her kesimine olumlu etkileri olduğunu belirtti. - DÜZCE