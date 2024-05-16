Düzce Valisi Selçuk Aslan, tarım ve hayvancılığının kalkınmasının önemini vurguladı - Son Dakika
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, tarım ve hayvancılığının kalkınmasının önemini vurguladı

Düzce Valisi Selçuk Aslan, tarım ve hayvancılığının kalkınmasının önemini vurguladı

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Dünya Çiftçiler Günü' etkinliğine katılan Vali Selçuk Aslan, tarım ve hayvancılığın ülke ve bölge kalkınması için yüksek öneme sahip olduğunu belirtti. Konuşmasında çiftçilerin emeklerini ve alın terlerini takdir eden Vali Aslan, çiftçilere bereketli ve kazançlı bir yıl diledi.

16.05.2024 09:40
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, tarım ve hayvancılığının kalkınmasının yüksek öneme sahip olduğunu söyledi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü "Dünya Çiftçiler Günü" etkinliği düzenledi. Kemerkasım köyünde ki etkinliğe Vali Selçuk Aslan, Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Vali Aslan tarım ve hayvancılığın çok önemli olduğunu belirterek "Tarım ve hayvancılık üretiminin her kademesinde çalışan vefakar çiftçilerimizin üretim ve verimliliğin arttırılması, yaşam şartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin pazarlara ulaştırılması, ülkemizin ve bölgemizin tarım ve hayvancılığının kalkınmasında yüksek öneme sahiptir. İlimiz fındık üretiminde önemli bir paya sahip olup geçen sene dondan dolayı çiftçilerimiz düşük verim elde etmişlerdi. İnşallah bu sene iyi ürün alınacağı öngörülmektedir. Bu vesileyle alın teri ve emeği ile en güzel ürünü üretmek için fedakarca çaba harcayan tüm çiftçilerimizin, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar, bereketli ve bol kazançlı bir yıl geçirmeleri temenni ederim" dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilere çeşitli hediyelerin takdimi ve yemek ikramı ile tören sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Valisi Selçuk Aslan, tarım ve hayvancılığının kalkınmasının önemini vurguladı - Son Dakika

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