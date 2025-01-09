Düzce'ye Bebek Dostu Sağlıklı Hayat Merkezi Unvanı - Son Dakika
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Düzce'ye Bebek Dostu Sağlıklı Hayat Merkezi Unvanı

Düzce\'ye Bebek Dostu Sağlıklı Hayat Merkezi Unvanı

Düzce Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi, Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Bebek Dostu' unvanını aldı.

09.01.2025 16:19
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Düzce Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği sağlık ilkelerine uygun olarak "Bebek Dostu Sağlıklı Hayat Merkezi" unvanını kazandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kriterler doğrultusunda, bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlanması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle emzirmenin 2 yaş ve sonrasına kadar devam etmesi hedefleniyor. Düzce Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi, bu temel sağlık ilkesini benimseyerek, annelere ve bebeklere yönelik rehberlik, eğitim ve destek hizmetleri sunuyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından 1991 yılından bu yana yürütülen "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" kapsamında, Düzce Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi, Bebek Dostu Ulusal Değerlendirme Ekibi tarafından yapılan titiz bir değerlendirme sonucunda "Bebek Dostu Sağlıklı Hayat Merkezi" unvanını kazandı.

Bebek dostu plaketi takdim edildi

Gerçekleştirilen törende, Düzce Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Rabia Nurullazade'ye, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Emine Bilge Karakaş Erten tarafından Bebek Dostu plaketi takdim edildi. Törende, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz da, merkezin bu unvanı kazanmasında büyük emeği geçen personellere teşekkür etti.

Dr. Yılmaz, "Düzce Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi'mizin, bebek dostu unvanını alması, bu alandaki özverili çalışmaların ve kaliteli hizmet anlayışının bir göstergesidir. Bebeklerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için katkı sağlayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce'ye Bebek Dostu Sağlıklı Hayat Merkezi Unvanı - Son Dakika

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