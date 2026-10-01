Düzce'ye gelen Gezen Sinema Tırı, Kaynaşlı'da köy okulu öğrencilerine film izletti - Son Dakika
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Düzce'ye gelen Gezen Sinema Tırı, Kaynaşlı'da köy okulu öğrencilerine film izletti

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Düzce\'ye gelen Gezen Sinema Tırı, Kaynaşlı\'da köy okulu öğrencilerine film izletti
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Düzce'ye gelen Gezen Sinema Tırı, Kaynaşlı Üçköprü Köyü Osmangazi İlkokulu öğrencilerini filmle buluşturdu. Etkinlik, Düzce Valiliği koordinasyonunda farklı köy okullarındaki öğrencilerle buluşmayı sürdürecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Düzce'ye gelen Gezen Sinema Tırı, Kaynaşlı Üçköprü Köyü Osmangazi İlkokulu öğrencilerine sinema keyfi yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle Düzce'ye gelen "Gezen Sinema Tırı", Düzce Valiliği koordinasyonunda köy okullarındaki öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Etkinliğin ikinci durağı Kaynaşlı ilçesi Üçköprü Köyü Osmangazi İlkokulu oldu. Okula gelen Gezen Sinema Tırı ile öğrenciler sinema deneyimi yaşarken, çocuklar kültür ve sanatla buluşmanın keyfini çıkardı. Köy okulundaki öğrencilerin sinema ile buluşmasına imkan sağlayan etkinlikte çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte film izleyerek keyifli vakit geçirdi.

Gezen Sinema Tırı köy okullarını gezmeye devam edecek

Çocukların kültür ve sanat etkinliklerine erişimini artırmayı amaçlayan Gezen Sinema Tırı, Düzce Valiliği koordinasyonunda farklı köy okullarında öğrencilerle buluşmayı sürdürecek. Etkinliklerle köylerde eğitim gören öğrencilerin sinema ve kültür-sanat faaliyetlerinden daha fazla yararlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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