Düzce\'ye Yeni Ambulans Tahsis Edildi

DÜZCE(İHA) – Sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce il Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliğine 1 adet tam donanımlı acil yarım ambulansı tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne 1 adet 2024 model, tam donanımlı acil yardım ambulansı verildi. Maliyeti 3 milyon 314 bin TL olan yeni ambulans, Düzce'de sunulan hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmak amacıyla 7 gün 24 saat hizmet verecek. Yeni aracın, acil durumlara daha hızlı ve etkili müdahale edilmesini sağlayarak, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesine önemli katkı sunacak.

Yeni ambulans kısa sürede ambulans filosuna katılarak halkın daha erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına katkı sağlayacak. - DÜZCE