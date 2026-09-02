Gazeteci Şerbetçi\'nin annesi vefat etti

Düzce basın camiasından Gazeteci Harun Can Şerbetçi'nin annesi Leyla Şerbetçi hayatını kaybetti. Şerbetçi, Şehitlik Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Düzce'nin sevilen isimlerinden Leyla Şerbetçi'nin vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra basın camiasında da üzüntüye neden oldu. Düzce'nin eski şoförlerinden merhum Hacı Abidin Şerbetçi'nin eşi gazeteci Harun Can Şerbetçi'nin annesi olan Leyla Şerbetçi; öğle namazına müteakip Şehitlik Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, toprağa verildi. Cenaze törenine Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce eski Belediye Başkanı İsmail Bayram, merhumenin ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.