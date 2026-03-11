Düzceli hayırseverden kente iki yeni sağlık tesisi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hayırsever iş adamı Cahit Vuruş tarafından yaptırılacak sağlık merkezi ve 112 Acil Çağrı İstasyonu için protokol imzalandı.

Valilikte düzenlenen protokol imza törenine; Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, hayırsever iş adamı Cahit Vuruş ile babaannesi Mediha Vuruş katıldı. İmzalanan protokol kapsamında, hayırsever Vuruş tarafından vefat eden babası Murat Vuruş adına bir sağlık merkezi, vefat eden amcası Doğan Vuruş adına ise 112 Acil Çağrı İstasyonu inşa edilecek. İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen hazırlıkların ardından onaylanan projeyle birlikte yer tahsisi ve inşaat süreci resmen başladı. Vali Makas, Başkan Özlü ve İl Sağlık Müdürü Yılmaz, sağlığa yaptığı katkılardan dolayı Cahit Vuruş'a teşekkür etti.

Törende konuşan Vuruş, babası ve amcasının adını yaşatmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Onlardan bize kalan en kıymetli miras; insanlara faydalı olmak ve iyilikle anılmaktı. Biz de onların hatırasını yaşatmak ve toplumumuza bir katkı sunmak istedik. Destekleri için Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, İl Sağlık Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim bu hizmetin hayırlara vesile olmasını nasip etsin. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" dedi. - DÜZCE