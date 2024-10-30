Düzceli Mehmet Ali Çelik'ten Doğal Sirke Üretimi - Son Dakika
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Düzceli Mehmet Ali Çelik'ten Doğal Sirke Üretimi

Düzceli Mehmet Ali Çelik\'ten Doğal Sirke Üretimi

Mehmet Ali Çelik, organik meyvelerle doğal sirke üreterek sağlığını koruyor ve faydalarını paylaşıyor.

30.10.2024 13:35
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DÜZCE (İHA) – Düzce'de yaşayan Mehmet Ali Çelik, sirkenin şifasını fark edince evde üretime başladı. Ormandan topladığı organik meyvelerle kendi sirkesini yapan Çelik, "Bu meyveleri bulmak da kolay olmuyor, çok araştırmak gerekiyor" dedi.

Düzce'de geçmişte yaşadığı rahatsızlık nedeniyle çevresinin önerisiyle sirke kullanmaya başlayan Mehmet Ali Çelik, iyileşmesinin ardından sirkeyi kullanmayı sürdürdü. Marketlerde satılan hazır sirkelere güvenmeyen Çelik, evinin ardiyesinde kendi ihtiyacı olan sirkeyi üretmeye başladı. Sık sık ormanlara ve dağlara gezmeye çıkan Çelik, buralardan topladığı organik, ilaçsız ve hormonsuz meyvelerden çeşitli sirkeler hazırlıyor. Mehmet Ali Çelik ayrıca pazardan aldığı turunçgiller ve Düzce'de yetiştirilen egzotik meyvelerle de sirke yaparak faydalarını bizzat deneyimliyor.

"Pandemi de sirkenin değerini çok daha iyi anladım"

Tabiatta var olan birçok meyveden sirke yapmaya başlayan Çelik "Özellikle pandemi sürecinde sirkenin değerini çok daha iyi anladım. Sirke insan vücuduna çok faydalı. Faydaları saymakla bitmez. Bizim bölgemizde ve ülkenin birçok kesiminde var olan meyvelerden sirke yapılabilir. Sirkeyi herkes evinde yapabilir" dedi.

Sirkenin yemek yapımından temizliğe gibi birçok alanda da kullanılabileceğine dikkat çeken Çelik, "Bulaşık makinenizde bile sirkeyi kullanabilirsiniz. Kısacası sirke, hayatımızın her aşamasında kullanabileceğimiz bir üründür" diye konuştu.

"Her türlü meyvenin sirkesi yapılabiliyor"

Elma ile sirke yapımına başladığını ifade eden Mehmet Ali Çelik, "Elma sirkesiyle başladığımız serüvenimizde birçok rahatsızlığımıza çare bulduk. Annemde Alzheimer hastası. Örneğin yaban mersini sirkesinin anneme çok faydalı olduğunu gördük. Dolayısıyla farklı meyvelerden sirkeler üretmeye başladım. Farklı meyvelerden ürettiğimiz sirkelerin vücuda olan faydalarını tek tek deneyimledik. Şuanda bende 12 çeşit sirke bulunuyor" şeklinde konuştu.

"Şifalı sirke için doğal meyve önemli"

İyi ve şifalı bir sirke yapabilmek için doğal meyvelerin önemine değinen Çelik, "Sirke yapımında doğal meyveye ulaşmak gerekiyor. Meyveler ilaçsız ve tamamen doğal olmak zorunda. Bu tespit ettiğimiz doğal meyveleri topluyoruz, sonra sirke yapmaya çalışıyoruz. Bu meyveleri bulmak da kolay olmuyor, çok araştırmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Egzotik meyvelerden sirke

Mehmet Ali Çelik, egzotik meyvelerden de sirke yaptığını kaydederek, "Özellikle mor renkli meyvelerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve hücre yenilenmesinde etkili olduğunu gördüm. Aronya, yaban mersini, böğürtlen gibi birçok doğal meyveden sirke yaparak bunları kullanmaya başladım ve faydasını kendim de deneyimledim. Sirke, yaklaşık 3 ay içerisinde oluşmaya başlar ve tam lezzetini alması 1 ya da 3 yılı bulur. Ancak 3,5-4 ay sonrasında da yavaş yavaş tüketilebilir" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzceli Mehmet Ali Çelik'ten Doğal Sirke Üretimi - Son Dakika

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