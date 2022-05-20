Düzenlediği yarışmalarla öğrencilerin yabancı dilini geliştiriyor

Öğrenciler hem eğleniyor hem de yabancı dilini geliştiriyor

BURSA - Bursa'da sınıf öğretmeni düzenlediği İngilizce yarışmalarla öğrencilerin yabancı dile olan ilgisini arttırıyor.

Gemlik ilçesinde bulunan Şehit Gökhan Aydınlı Orta Okulu, öğretmeni Mehmet Yarar, 5 sınıf öğrencilerin yabancı dilini geliştirmek için farklı bir metot uyguluyor. Okulda İngilizce oyunları isimli bilgi yarışması düzenleyen öğretmen bu sayede öğrencilerine İngilizceyi eğlenerek öğretiyor. 4 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada öğrenciler dereceye girmek için bir biriyle yarıştı. Yarışma sonunda 4 ayrı kategoride 5 öğrenci derece yaparak madalya almaya hak kazandı.

Öğrencilerinin daha iyi yabancı dil öğrenmesi için böyle bir uygulama başlattığını ifade eden Öğretmen Mehmet Yarar, "Öğrencilerimin farklı bakış acısı ve İngilizcesini geliştirmek için bu yarışmayı tertip ettim. Bu yarışmaya hazırlanan öğrenciler yabancı dillerini geliştirme fırsatı buldu. 5 sınıf düzeyindeki öğrencileri yabancı dilde şiir ve şarkı okumaları zordur biz bu sayede bunu aştık. Öğrencilerimiz bu yarışmalar sayesinde hem eğlenirken hem de İngilizcelerini geliştiriyor. Öğrencilerimin İngilizce sözlük kullanımı ve kelime bilgisi gelişti" dedi.