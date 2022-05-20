Düzenlediği yarışmalarla öğrencilerin yabancı dilini geliştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Düzenlediği yarışmalarla öğrencilerin yabancı dilini geliştiriyor

20.05.2022 12:21

Düzenlediği yarışmalarla öğrencilerin yabancı dilini geliştiriyor Öğrenciler hem eğleniyor hem de yabancı dilini geliştiriyor Bursa'da sınıf öğretmeni düzenlediği İngilizce yarışmalarla öğrencilerin yabancı dile olan ilgisini arttırıyor.

Düzenlediği yarışmalarla öğrencilerin yabancı dilini geliştiriyor

Öğrenciler hem eğleniyor hem de yabancı dilini geliştiriyor

BURSA - Bursa'da sınıf öğretmeni düzenlediği İngilizce yarışmalarla öğrencilerin yabancı dile olan ilgisini arttırıyor.

Gemlik ilçesinde bulunan Şehit Gökhan Aydınlı Orta Okulu, öğretmeni Mehmet Yarar, 5 sınıf öğrencilerin yabancı dilini geliştirmek için farklı bir metot uyguluyor. Okulda İngilizce oyunları isimli bilgi yarışması düzenleyen öğretmen bu sayede öğrencilerine İngilizceyi eğlenerek öğretiyor. 4 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada öğrenciler dereceye girmek için bir biriyle yarıştı. Yarışma sonunda 4 ayrı kategoride 5 öğrenci derece yaparak madalya almaya hak kazandı.

Öğrencilerinin daha iyi yabancı dil öğrenmesi için böyle bir uygulama başlattığını ifade eden Öğretmen Mehmet Yarar, "Öğrencilerimin farklı bakış acısı ve İngilizcesini geliştirmek için bu yarışmayı tertip ettim. Bu yarışmaya hazırlanan öğrenciler yabancı dillerini geliştirme fırsatı buldu. 5 sınıf düzeyindeki öğrencileri yabancı dilde şiir ve şarkı okumaları zordur biz bu sayede bunu aştık. Öğrencilerimiz bu yarışmalar sayesinde hem eğlenirken hem de İngilizcelerini geliştiriyor. Öğrencilerimin İngilizce sözlük kullanımı ve kelime bilgisi gelişti" dedi.

Düzenlediği yarışmalarla öğrencilerin yabancı dilini geliştiriyor
Düzenlediği yarışmalarla öğrencilerin yabancı dilini geliştiriyor
Düzenlediği yarışmalarla öğrencilerin yabancı dilini geliştiriyor
Düzenlediği yarışmalarla öğrencilerin yabancı dilini geliştiriyor

YORUMLAR
500
Bursa'da polisi şehit eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Bursa'da polisi şehit eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Polisi başından vurarak şehit eden tutuklu sanığın cezai ehliyeti tam çıktı Polisi başından vurarak şehit eden tutuklu sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Kaynak: İHA

Mehmet Yarar, İngilizce, Şehit, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzenlediği yarışmalarla öğrencilerin yabancı dilini geliştiriyor - Son Dakika


Son Dakika
17:58 Türkiye'nin NATO politikasına ABD Kongresi'nden tepki: Türkiye'ye "silah satışına karşıyız" mektubu gönderildi
17:52 Dünyayı hayrete düşüren olay! Ahırda koyunla cinsel ilişkiye girdi, sonrası da felaket
17:48 Kan donduran görüntüler! Rus ordusu, Ukraynalı sivilleri kurşuna dizmiş
17:41 Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
17:37 İdlib'de görevde olan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, duşta kalp krizi geçirerek şehit oldu
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 18:21:53. #1.12#
SON DAKİKA: Düzenlediği yarışmalarla öğrencilerin yabancı dilini geliştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement