Düziçi'nin Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Düziçi'nin Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yılı, düzenlenen etkinliklerle anıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı, ardından halk oyunları ve kurtuluş mücadelesinin canlandırılmasıyla sürdü.

28.03.2025 14:47
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Düziçi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yılı kutlandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıldönümü, kurtuluş mücadelesinin canlandırıldığı gösteri ile kutlandı.

Düziçi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler, Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. İlçe stadyumunda devam eden etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunlarıyla devam etti. Halk oyunları gösterisinin ardından kurtuluş mücadelesi canlandırıldı. İlk olarak Fransız askerleri ile Ermeni çetelerinin halkı esir alması canlandırıldı. Daha sonra Kuva-yi Milliye grupları, Fransız askerleri ile Ermeni çetelerine karşı saldırıya geçti. Fransız askerleri ile Ermeni çetelerine karşı savaş veren Kuva-yi Milliye gruplarının Türk bayrağını savaş yerinin ortasında dalgalandırmasıyla gösteri sona erdi.

Törene Kaymakam Turgay İlhan, Belediye Başkanı Mustafa İba, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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